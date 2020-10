மாநில செய்திகள்

‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசி 3-வது கட்ட பரிசோதனை அடுத்த வாரம் தொடங்கும் - எஸ்.ஆர்.எம். மருத்துவக்கல்லூரி, ஆராய்ச்சி நிலைய டீன் சுந்தரம் தகவல் + "||" + Phase 3 testing of covaxin vaccine begins next week - SRM College of Medicine Research Station Dean Sundaram Information

‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசி 3-வது கட்ட பரிசோதனை அடுத்த வாரம் தொடங்கும் - எஸ்.ஆர்.எம். மருத்துவக்கல்லூரி, ஆராய்ச்சி நிலைய டீன் சுந்தரம் தகவல்