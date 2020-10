மாநில செய்திகள்

பிணவறையில் உடலை எலிகள் கடித்து குதறிய விவகாரம்: சுகாதாரப்பணிகள் இயக்குனர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு + "||" + Rat bites in mortuary: Human Rights Commission orders director of health services to explain

பிணவறையில் உடலை எலிகள் கடித்து குதறிய விவகாரம்: சுகாதாரப்பணிகள் இயக்குனர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவு