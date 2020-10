மாநில செய்திகள்

அதிமுக அவைத்தலைவர் பதவியில் நானே நீடிப்பேன், எந்த மாற்றமும் இல்லை - மதுசூதனன் + "||" + I will continue as AIADMK Presidium Chairman, no change - Madhusudhanan

அதிமுக அவைத்தலைவர் பதவியில் நானே நீடிப்பேன், எந்த மாற்றமும் இல்லை - மதுசூதனன்