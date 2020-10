மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பதற்கான நேரம் இது அல்ல - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + This is not the time to open schools in Tamil Nadu - Minister Senkottayan

தமிழகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பதற்கான நேரம் இது அல்ல - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்