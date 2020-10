மாநில செய்திகள்

வடிவேலு பட பாணியில் நடந்த சம்பவம்: திடீரென பிரேக் போட்ட ஓட்டுநர் கண்ணாடியை உடைத்துக் கொண்டு விழுந்த கண்டக்டர் + "||" + Vadivelu movie style Driving with a sudden brake Broke the glass and fell Conductor

வடிவேலு பட பாணியில் நடந்த சம்பவம்: திடீரென பிரேக் போட்ட ஓட்டுநர் கண்ணாடியை உடைத்துக் கொண்டு விழுந்த கண்டக்டர்