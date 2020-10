மாநில செய்திகள்

‘நம்மில் ஒருவர்; நமக்கான தலைவர்’எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னிறுத்தி, அதிமுக தேர்தலுக்கான பணியை தொடங்கியது.