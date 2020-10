மாநில செய்திகள்

கடந்த 10 நாட்களில் கடலூரில் 105 சதவீதம் அதிக மழைப்பொழிவுசென்னையில் இயல்பை விட 91 சதவீதம் குறைவு + "||" + Cuddalore has received 105 percent more rainfall in the last 10 days

கடந்த 10 நாட்களில் கடலூரில் 105 சதவீதம் அதிக மழைப்பொழிவுசென்னையில் இயல்பை விட 91 சதவீதம் குறைவு