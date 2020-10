மாநில செய்திகள்

ஆடுமேய்க்கும் தொழிலாளியை காலில் விழ வைத்த சம்பவம் - தூத்துக்குடி எஸ்.பி. ஜெயக்குமார் விளக்கம் + "||" + Incident in which a shepherd worker made to fall on leg - Thoothukudi S.P. Jayakumar Description

ஆடுமேய்க்கும் தொழிலாளியை காலில் விழ வைத்த சம்பவம் - தூத்துக்குடி எஸ்.பி. ஜெயக்குமார் விளக்கம்