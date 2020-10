மாநில செய்திகள்

“அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்” - அதிகாரிகளுக்கு, அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி உத்தரவு + "||" + "Be prepared with all precautionary measures" - To the authorities, Minister SB Velumani ordered

