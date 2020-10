மாநில செய்திகள்

புரட்டாசி அமாவாசை அன்று சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் இரவில் தங்க அனுமதி கிடையாது - இணை ஆணையர் தகவல் + "||" + On September on- Samayapuram Mariamman temple premises Devotees are not allowed to stay overnight Associate Commissioner Information

புரட்டாசி அமாவாசை அன்று சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் இரவில் தங்க அனுமதி கிடையாது - இணை ஆணையர் தகவல்