தீபாவளி சிறப்பு பஸ்களுக்கான முன்பதிவு தொடக்கம்: முதல் நாளே நல்ல வரவேற்பு இருந்ததாக அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Bookings for Deepavali special buses start: Officials reported a good reception on the first day

