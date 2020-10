மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் இலவச நீட் பயிற்சி மையங்களில் பயிற்சி பெற்ற 1615 மாணவர்கள் தேர்ச்சி + "||" + At the Government of Tamil Nadu Free NEET Training Centers 1615 students who graduated passed

தமிழக அரசின் இலவச நீட் பயிற்சி மையங்களில் பயிற்சி பெற்ற 1615 மாணவர்கள் தேர்ச்சி