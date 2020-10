மாநில செய்திகள்

வெங்காயம் விலை கிடுகிடு உயர்வு:கிலோ 45 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய தமிழக அரசு முடிவு + "||" + Onion prices rise sharply TamilNadu government has decided to sell it for 45 rupees one KG

