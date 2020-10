மாநில செய்திகள்

டிப்ளமோ மாணவர்கள் அரியர் தேர்வு கட்டணம் செலுத்த மேலும் ஒரு முறை கால அவகாசம் தரலாம் - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு + "||" + Diploma students can be given one more time to pay the Aryan examination fee - Order of the Madurai Branch of the High Court

டிப்ளமோ மாணவர்கள் அரியர் தேர்வு கட்டணம் செலுத்த மேலும் ஒரு முறை கால அவகாசம் தரலாம் - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு