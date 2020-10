மாநில செய்திகள்

“முடிவு எடுக்க ஆளுநருக்கு கால நிர்ணயம் விதிக்க முடியாது” - ஆளுநரை சந்தித்த பின்னர் அமைச்சர்கள் பேட்டி + "||" + "The governor cannot set a deadline to make a decision" - Interview with ministers after meeting the governor

“முடிவு எடுக்க ஆளுநருக்கு கால நிர்ணயம் விதிக்க முடியாது” - ஆளுநரை சந்தித்த பின்னர் அமைச்சர்கள் பேட்டி