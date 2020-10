மாநில செய்திகள்

“எனது 40 நிமிட உரையை பெண்கள் முழுமையாக கேட்க வேண்டும்” - வி.சி.க. தலைவர் திருமாவளவன் + "||" + "Women should fully listen to my 40 minute speech" - VCK Leader Thirumavalavan

“எனது 40 நிமிட உரையை பெண்கள் முழுமையாக கேட்க வேண்டும்” - வி.சி.க. தலைவர் திருமாவளவன்