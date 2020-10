மாநில செய்திகள்

7.5% இடஒதுக்கீடு விவகாரம்: ஆளுநர் மனசாட்சிப்படி முடிவு எடுக்க வேண்டும் - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை + "||" + 7.5% reservation issue: Governor should make a decision according to conscience - Madurai branch of High Court

7.5% இடஒதுக்கீடு விவகாரம்: ஆளுநர் மனசாட்சிப்படி முடிவு எடுக்க வேண்டும் - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை