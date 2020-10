மாநில செய்திகள்

“ஆறு மாதமாக ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அரசியல் செய்கிறோம்” - அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் + "||" + "We have been doing politics silently for six months" - AMMK General Secretary TTV Dinakaran

“ஆறு மாதமாக ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அரசியல் செய்கிறோம்” - அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன்