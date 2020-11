மாநில செய்திகள்

ஊழல் அதிகாரிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டால்தான் குற்றங்கள் சரி செய்யப்படும் - உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை + "||" + Crimes will be corrected only if corrupt officials are given the death penalty - Madurai branch of the High Court

ஊழல் அதிகாரிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டால்தான் குற்றங்கள் சரி செய்யப்படும் - உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை