மாநில செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் கொரோனா வைரஸ் முதல் அலையை விட இரண்டாவது இரு மடங்கு மோசமாகும்- பிரதமர் எச்சரிக்கை + "||" + Covid: PM warns of virus deaths 'twice as bad' as spring

இங்கிலாந்தில் கொரோனா வைரஸ் முதல் அலையை விட இரண்டாவது இரு மடங்கு மோசமாகும்- பிரதமர் எச்சரிக்கை