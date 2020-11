மாநில செய்திகள்

கமல் ஹாசன் பிறந்த நாள்; வாழ்த்து தெரிவிக்க தொண்டர்கள் குவிந்தனர் + "||" + Tamil Nadu: Actor and Makkal Needhi Maiam (MNM) party chief Kamal Haasan greets his fans and supporters,

கமல் ஹாசன் பிறந்த நாள்; வாழ்த்து தெரிவிக்க தொண்டர்கள் குவிந்தனர்