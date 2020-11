மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பார் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + Chief Minister Edappadi Palanisamy will announce the opening of schools - Minister Senkottayan Information

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பார் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்