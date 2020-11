மாநில செய்திகள்

‘தமிழ் மொழியை பிரிப்பது எங்கள் அதிகாரத்தை பறிப்பது’ கவிஞர் வைரமுத்து ஆதங்கம் + "||" + ‘Dividing the Tamil language is robbing us of our power’, says poet Vairamuthu

‘தமிழ் மொழியை பிரிப்பது எங்கள் அதிகாரத்தை பறிப்பது’ கவிஞர் வைரமுத்து ஆதங்கம்