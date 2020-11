மாநில செய்திகள்

தொடர் மழை காரணமாக மண்பாண்டத் தொழில் கடும் பாதிப்பு + "||" + Severe damage to the pottery industry due to continuous rains

தொடர் மழை காரணமாக மண்பாண்டத் தொழில் கடும் பாதிப்பு