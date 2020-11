மாநில செய்திகள்

தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான கட்டணங்கள் அதிரடி மாற்றம் + "||" + Change in fees for government allotted seats in private medical colleges

தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான கட்டணங்கள் அதிரடி மாற்றம்