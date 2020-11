மாநில செய்திகள்

3 பேர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட வழக்கு: தலைமறைவான ஜெயமாலா, தம்பியுடன் கைது + "||" + Case in which 3 people were shot dead: Undercover Jayamala, arrested with brother

3 பேர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட வழக்கு: தலைமறைவான ஜெயமாலா, தம்பியுடன் கைது