மாநில செய்திகள்

அரசின் மீது பழி சுமத்துவதையே மு.க.ஸ்டாலின் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் தாக்கு + "||" + Edappadi Palanisamy's harsh attack is MK Stalin's habit of blaming the government

அரசின் மீது பழி சுமத்துவதையே மு.க.ஸ்டாலின் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் தாக்கு