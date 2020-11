மாநில செய்திகள்

உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் + "||" + Home Minister Amit Shah is scheduled to meet the Chief Minister and Deputy Chief Minister

உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் சந்திக்க உள்ளதாக தகவல்