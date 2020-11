மாநில செய்திகள்

வங்கக் கடலில் உருவாக உள்ள புயலுக்கு 'நிவர்' என பெயர் - வானிலை மையம் அறிவிப்பு + "||" + Named 'Nivar' for a storm forming in the Bay of Bengal - Meteorological Center announcement

