மாநில செய்திகள்

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் உருவாகும் “நிவர் புயல்” - வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + "Nivar storm" to form in next 24 hours - Meteorological Center

அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் உருவாகும் “நிவர் புயல்” - வானிலை ஆய்வு மையம்