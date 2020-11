மாநில செய்திகள்

‘நிவர்’ புயல் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தயார் நிலையில் இந்திய ராணுவம் + "||" + The Indian Army prepares to carry out ‘Nivar’ storm rescue operations

‘நிவர்’ புயல் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தயார் நிலையில் இந்திய ராணுவம்