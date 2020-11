மாநில செய்திகள்

சென்னை: மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நிவாரண பொருட்கள் வழங்கி உதவி + "||" + Chennai: DMK leader MK Stalin provided relief items to the people affected by the rains

