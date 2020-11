மாநில செய்திகள்

நிவாரண முகாம்களில் நோய் தொற்று பரவாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் அறிவுரை + "||" + Health Secretary advises District Collectors to ensure that the disease does not spread in relief camps

