மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் - மாவட்ட ஆட்சியர் வேண்டுகோள் + "||" + Public need not come out after 6 pm in Thoothukudi - District Collector request

தூத்துக்குடியில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் - மாவட்ட ஆட்சியர் வேண்டுகோள்