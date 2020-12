மாநில செய்திகள்

“நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஒரு தேசப்பற்றாளர்; கட்சி தொடங்குவது அவர் உரிமை” - தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன் + "||" + “Actor Rajinikanth is a patriot; He has the right to start a party ”- TN BJP leader L.Murugan

“நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஒரு தேசப்பற்றாளர்; கட்சி தொடங்குவது அவர் உரிமை” - தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன்