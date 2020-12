மாநில செய்திகள்

வெள்ள நிவாரண பணிகள்: தமிழகத்துக்கு ரூ.1,000 கோடி நிதி உடனடியாக வழங்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Flood relief work: Rs 1,000 crore should be provided to Tamil Nadu immediately - Dr. Ramadass insists

வெள்ள நிவாரண பணிகள்: தமிழகத்துக்கு ரூ.1,000 கோடி நிதி உடனடியாக வழங்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்