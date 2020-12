மாநில செய்திகள்

சென்னையில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட 26 லட்சம் பேருக்கு இன்று முதல் இலவச உணவு + "||" + Free food for 26 lakh people affected by rains in Chennai from today

சென்னையில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட 26 லட்சம் பேருக்கு இன்று முதல் இலவச உணவு