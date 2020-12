மாநில செய்திகள்

நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் டிசம்பர் 6 கருப்பு நாளாக கடைப்பிடிப்பு + "||" + Observance of December 6 as Black Day at Nellai Melapalayam

நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் டிசம்பர் 6 கருப்பு நாளாக கடைப்பிடிப்பு