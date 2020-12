மாநில செய்திகள்

விவசாயிகளின் நாடு தழுவிய முழு அடைப்புக்கு ஆதரவளிப்போம் - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் + "||" + We will support the full blockade of farmers across the country - DMK leader Stalin

