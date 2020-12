மாநில செய்திகள்

8 வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு கையகப்படுத்திய நிலங்களை விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் + "||" + Lands acquired for the 8-lane project should be handed over to the farmers - Thirumavalavan insisted

8 வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு கையகப்படுத்திய நிலங்களை விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்