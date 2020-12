மாநில செய்திகள்

“2ஜி வழக்கு மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும்” - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ + "||" + "2G case will take shape again" - Minister Kadampur Raju

“2ஜி வழக்கு மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும்” - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ