மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு 3 சதவீதமாக குறைந்தது;சென்னையில் முதற்கட்டமாக 60 ஆயிரம் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி -மாநகராட்சி கமி‌ஷனர் + "||" + Corona reduced to 3 percent; In the first phase in Chennai 60 thousand medical workers were vaccinated Corporation Commissioner

கொரோனா பாதிப்பு 3 சதவீதமாக குறைந்தது;சென்னையில் முதற்கட்டமாக 60 ஆயிரம் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி -மாநகராட்சி கமி‌ஷனர்