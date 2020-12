தொப்பூர் சாலையை விரிவாக்கம் செய்திருந்தால் விபத்துக்களை தவிர்த்திருக்கலாம் - அன்புமணி ராமதாஸ்

மாநில செய்திகள்

தொப்பூர் சாலையை விரிவாக்கம் செய்திருந்தால் விபத்துக்களை தவிர்த்திருக்கலாம் - அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + Accidents could have been avoided if Thoppur Road had been widened - Anbumani Ramadas

தொப்பூர் சாலையை விரிவாக்கம் செய்திருந்தால் விபத்துக்களை தவிர்த்திருக்கலாம் - அன்புமணி ராமதாஸ்