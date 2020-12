மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 20 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் - சத்யபிரத சாகு தகவல் + "||" + 20 lakh people have applied to add their names in the voter list in Tamil Nadu - Satyapratha Sahu Information

தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 20 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம் - சத்யபிரத சாகு தகவல்