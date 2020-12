மாநில செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறியவர்களிடம் இதுவரை 9 கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூல் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + 9 crore fine so far for violating corona control rules - Health Secretary

