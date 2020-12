மாநில செய்திகள்

தேர்தல் வருவதால் சுயநலத்திற்காக பொங்கல் பரிசு ரூ.2,500 தருகிறாரா? - முதலமைச்சருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Is He giving Rs 2,500 for selfishness as the election is coming? - MK Stalin's question to the Chief Minister

தேர்தல் வருவதால் சுயநலத்திற்காக பொங்கல் பரிசு ரூ.2,500 தருகிறாரா? - முதலமைச்சருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி