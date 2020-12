மாநில செய்திகள்

சாலை விபத்து மற்றும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த 19 பேர் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் நிவாரண நிதி - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + 1 lakh relief fund for families of 19 people killed in road accident and drowning - Edappadi Palanisamy

சாலை விபத்து மற்றும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த 19 பேர் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் நிவாரண நிதி - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு