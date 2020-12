மாநில செய்திகள்

மினி கிளினிக்கில் பணிபுரிவதற்கு நர்சுகள் யாரிடமும் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் - அரசு எச்சரிக்கை + "||" + Nurses should not be deceived by giving money to anyone To work in a mini clinic - Government warns

மினி கிளினிக்கில் பணிபுரிவதற்கு நர்சுகள் யாரிடமும் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் - அரசு எச்சரிக்கை