மாநில செய்திகள்

உத்தரவை புறக்கணிக்கும் அதிகாரிகளின் ஐ.ஏ.எஸ். பதவியை பறிக்க வேண்டும் - உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி கருத்து + "||" + I.A.S. post Should be snatched Of officers disregarding the order - High Court Comment

உத்தரவை புறக்கணிக்கும் அதிகாரிகளின் ஐ.ஏ.எஸ். பதவியை பறிக்க வேண்டும் - உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி கருத்து