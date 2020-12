கொச்சி செல்ல இருந்த விமானத்தில் திடீர் கோளாறு - 86 போ் உயிா் தப்பினர்

மாநில செய்திகள்

கொச்சி செல்ல இருந்த விமானத்தில் திடீர் கோளாறு - 86 போ் உயிா் தப்பினர் + "||" + Technical fault in the flight to Kochi - 86 people escaped

கொச்சி செல்ல இருந்த விமானத்தில் திடீர் கோளாறு - 86 போ் உயிா் தப்பினர்